Clamoroso ritorno alla Red Bull Arena per il difensore rossonero. Spunta il video inedito nello spogliatoio e i dettagli del contratto blindato dal Milan

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan, i compagni festeggiano Pavlovic dopo il rinnovo

Milan, corridoio d'onore per Pavlovic dopo il rinnovo: le immagini esclusive da Milanello | VIDEO PM

Salisburgo-Milan, seconda giornata della fase campionato dell'Europa League 2026-27. Una gara che sarà speciale per il difensore rossonero Strahinja Pavlović. Il Diavolo lo prelevò proprio dal club austriaco un paio di stagioni fa, pagandolo circa una ventina di milioni di euro. L'account Instagram del Salisburgo ha dato il bentornato al serbo. Ecco il video.

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Pavlović entra nel suo vecchio spogliatoio:

"Beh tanti bei ricordi. Vedo che ci sono tanti ragazzi nuovi, ma anche chi c'era già. Che bello".

Poi torna a solcare il campo della 'Red Bull Arena':

"Dopo due anni, sarà un grande momento per me. Sono tornato e non vedo l'ora di giocare, sarà una partita speciale".
"Tanti bei ricordi". Emozione a Salisburgo per Pavlović: ecco il video del suo 'ritorno'

I numeri di Pavlović e l'annuncio ufficiale del rinnovo fino al 2031

Con la maglia del Salisburgo 71 presenze con 6 gol e 6 assist per il difensore serbo. Per il Milan un investimento molto acuto con il senno di poi: già oggi il valore di Pavlović è duplicato (40 milioni di euro secondo il sito Transfermarkt). Non è un caso che il Diavolo lo abbia voluto blindare per il prossimo futuro: è di ieri l'ufficialità del rinnovo del difensore serbo con la maglia rossonera fino al 2031.

Le cifre dovrebbero essere di circa 3 milioni di euro netti a stagione. Un premio giusto per il classe 2001 che ora è cruciale per la difesa di Ruben Amorim. Sono già 80 le presenze in rossonero con 7 gol e 4 assist.

Il serbo ha fatto tantissima fatica nella prima stagione con Fonseca e Conceicao in panchina non riuscendo a trovare la continuità da titolare. Con Massimiliano Allegri come allenatore e la difesa a tre, ha giocato da braccetto sinistro inamovibile crescendo a vista d'occhio fino ad arrivare in questa stagione con Ruben Amorim. Pavlović è insostituibile, sia che sia difesa a tre o a quattro: ci sono stati anche interessi della Premier League, ma il Milan l'ha voluto blindare con rinnovo e adeguamento importante.

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