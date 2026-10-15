"Tanti bei ricordi". Emozione a Salisburgo per Pavlović: ecco il video del suo 'ritorno'

Salisburgo-Milan, seconda giornata della fase campionato dell'Europa League 2026-27. Una gara che sarà speciale per il difensore rossonero Strahinja Pavlović. Il Diavolo lo prelevò proprio dal club austriaco un paio di stagioni fa, pagandolo circa una ventina di milioni di euro. L'account Instagram del Salisburgo ha dato il bentornato al serbo. Ecco il video.

"Beh tanti bei ricordi. Vedo che ci sono tanti ragazzi nuovi, ma anche chi c'era già. Che bello".

Pavlović entra nel suo vecchio spogliatoio:

Poi torna a solcare il campo della 'Red Bull Arena':

"Dopo due anni, sarà un grande momento per me. Sono tornato e non vedo l'ora di giocare, sarà una partita speciale".

I numeri di Pavlović e l'annuncio ufficiale del rinnovo fino al 2031

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Con la maglia del Salisburgo 71 presenze con 6 gol e 6 assist per il difensore serbo. Per il Milan un investimento molto acuto con il senno di poi: già oggi il valore di Pavlović è duplicato (40 milioni di euro secondo il sito Transfermarkt). Non è un caso che il Diavolo lo abbia voluto blindare per il prossimo futuro: è di ieri l'ufficialità del rinnovo del difensore serbo con la maglia rossonera fino al 2031.

Le cifre dovrebbero essere di circa 3 milioni di euro netti a stagione. Un premio giusto per il classe 2001 che ora è cruciale per la difesa di Ruben Amorim. Sono già 80 le presenze in rossonero con 7 gol e 4 assist.

Il serbo ha fatto tantissima fatica nella prima stagione con Fonseca e Conceicao in panchina non riuscendo a trovare la continuità da titolare. Con Massimiliano Allegri come allenatore e la difesa a tre, ha giocato da braccetto sinistro inamovibile crescendo a vista d'occhio fino ad arrivare in questa stagione con Ruben Amorim. Pavlović è insostituibile, sia che sia difesa a tre o a quattro: ci sono stati anche interessi della Premier League, ma il Milan l'ha voluto blindare con rinnovo e adeguamento importante.