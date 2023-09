Roma-Milan, Pioli raggiunge i 300 punti sulla panchina rossonera

Con il successo in Roma-Milan, Stefano Pioli raggiunge quota 300 punti da allenatore dei rossoneri. È il secondo a riuscirci

Nella serata odierna il Milan ha trovato il terzo successo stagionale in tre match disputati, portandosi a punteggio pieno in testa alla classifica. Sono bastati il gol di Olivier Giroud su rigore e la magia di Rafael Leao a consegnare al Diavolo tre punti di fondamentale importanza.

Per Stefano Pioli , invece, con questa vittoria i punti sulla panchina del Milan sono addirittura 300 . E il Diavolo ha deciso di celebrarlo attraverso il proprio profilo 'Twitter' con un post celebrativo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.