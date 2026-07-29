Parla il nuovo acquisto del Milan Sankhoun Diawara: le prime dichiarazioni del centrale francese classe 2006
Arrivato dal Troyes per 3 milioni di euro, Sankhoun Diawara ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Milan sui canali ufficiali del club. Il centrale francese classe 2006 raccoglie la pesante eredità della maglia numero 13, indossata da Sandro Nesta tra il 2002 e il 2012. L'accordo siglato nelle scorse ore legherà il giocatore al club rossonero fino al 30 giugno 2031, con Ruben Amorim che vorrebbe ritagliargli un ruolo in Prima Squadra come alternativa a Pavlovic sulla sinistra.
Milan, le prime parole di Sankhoun DiawaraDiawara ha confermato di non aver mai avuto dubbi sul trasferimento al Milan, di cui ha elogiato storia e grandezza.
"Quando mi hanno chiamato per dirmi che il Milan voleva che mi unissi a loro non ci ho pensato molto. Ho dato subito il mio consenso: è un club iconico e storico. Per me è incredibile essere diventato un giocatore dell'AC Milan, un grande club con tanti tifosi, un grande stadio: è come un sogno che si avvera".
Ma chi è Diawara?Diawara è un difensore centrale mancino abile in fase di impostazione. I 188 centimetri di altezza lo rendono un giocatore molto bravo nel gioco aereo e in area di rigore. Abile nell'uno contro uno, sa sfruttare al meglio il suo fisico per reggere l'impatto anche degli attaccanti più fisici. In Ligue 2 con la maglia del Troyes, il centrale francese ha giocato in stagione 14 partite di cui 12 da titolare con 1048 minuti in campo.
Diawara è impaziente di conoscere i compagniPresto il centrale francese raggiungerà i compagni in Australia, dove il Milan sta affrontando la tournée estiva. Diawara si è dichiarato impaziente di conoscere il resto del gruppo.
"Non vedo l'ora di incontrare i miei compagni, spero che mi accolgano bene. Per me è positivo potermi allenare con calciatori di questo livello. Spero di potermi ambientare bene e di riuscire a dare il mio contributo alla squadra".
L'appello di Sankhoun Diawara ai tifosi del MilanDiawara conclude con un appello rivolto ai tifosi rossoneri.
"Non vedo l'ora di vedervi allo stadio e di dare tutto per questa squadra".
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