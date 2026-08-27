Sono bastate pochissime ore dall'ufficializzazione del suo passaggio in prestito dal Milan al Lipsia per riaccendere l'entusiasmo intorno a Nkunku. Per l'attaccante francese fare il ritorno nella Red Bull Arena rappresenta molto più di un semplice trasferimento: è un vero e proprio atto di rinascita nel luogo esatto in cui si è consacrato come uno dei profili più interessanti del calcio europeo.

Milan, Nkunku fa ritorno a Lipsia: il post social

"Mi sembra di non essermene mai andato davvero sono felicissimo di essere tornato ed iniziare un nuovo capitolo insieme non vedo l'ora di rivedere i tifosi affrontare le sfide che ci attendono e dare tutto per questo club la storia continua"

L'ex numero 18 rossonero non ha nascosto la propria gioia, pubblicando sui social gli scatti con la sua 'vecchia' nuova maglia, lanciando un messaggio chiaro a tutto l'ambiente:

L'esperienza a Milano non ha regalato le soddisfazioni sperate, complici anche i tanti infortuni, le difficoltà di inserimento e una brillantezza mai del tutto ritrovata. L'operazione imbastita tra i due club punta a rigenerare un talento che sembrava essersi ormai spento.

Per la dirigenza tedesca e lo spogliatoio, il rientro di Nkunku garantisce quell'imprevedibilità sulla trequarti che era venuta a mancare nei momenti importanti. La tifoseria tedesca non vede l'ora di rivederlo incantare il campo, sperando che la storia interrotta mesi fa possa ripartire esattamente da dove si era fermata.