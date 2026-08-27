Con un post sui propri canali social, Christopher Nkunku ha ufficializzato il suo passaggio, per la seconda volta, al Lipsia
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Sono bastate pochissime ore dall'ufficializzazione del suo passaggio in prestito dal Milan al Lipsia per riaccendere l'entusiasmo intorno a Nkunku. Per l'attaccante francese fare il ritorno nella Red Bull Arena rappresenta molto più di un semplice trasferimento: è un vero e proprio atto di rinascita nel luogo esatto in cui si è consacrato come uno dei profili più interessanti del calcio europeo.
Milan, Nkunku fa ritorno a Lipsia: il post socialL'ex numero 18 rossonero non ha nascosto la propria gioia, pubblicando sui social gli scatti con la sua 'vecchia' nuova maglia, lanciando un messaggio chiaro a tutto l'ambiente:
"Mi sembra di non essermene mai andato davvero sono felicissimo di essere tornato ed iniziare un nuovo capitolo insieme non vedo l'ora di rivedere i tifosi affrontare le sfide che ci attendono e dare tutto per questo club la storia continua"
L'esperienza a Milano non ha regalato le soddisfazioni sperate, complici anche i tanti infortuni, le difficoltà di inserimento e una brillantezza mai del tutto ritrovata. L'operazione imbastita tra i due club punta a rigenerare un talento che sembrava essersi ormai spento.
Per la dirigenza tedesca e lo spogliatoio, il rientro di Nkunku garantisce quell'imprevedibilità sulla trequarti che era venuta a mancare nei momenti importanti. La tifoseria tedesca non vede l'ora di rivederlo incantare il campo, sperando che la storia interrotta mesi fa possa ripartire esattamente da dove si era fermata.
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