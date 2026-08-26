L'ufficialità del trasferimento di Christopher Nkunku dal Milan al RB Lipsia ridisegna le gerarchie offensive rossonere negli ultimi giorni di calciomercato. L'attaccante francese classe 1997 si è trasferito alla corte della galassia Red Bull con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 28 milioni, con l'ingaggio da 5 milioni complessivi coperto al 50% da Via Aldo Rossi. Subito dopo la firma, il calciatore ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali, sancendo l'addio definitivo ai piani tecnici del nuovo allenatore milanista Rúben Amorim.

La gioia del ritorno alla Red Bull Arena e i numeri in Bundesliga

La frecciata al Milan: i motivi della rottura con Rúben Amorim

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Il fallimento dell'esperienza in Serie A e lo spazio salariale rossonero

"Quando ho saputo dell'opportunità di unirmi al Lipsia, ho subito voluto accettare. Sono molto felice di essere tornato qui. Sono in ottima forma e voglio aiutare la squadra il prima possibile, non vedo l'ora di giocare di nuovo davanti ai nostri tifosi alla Red Bull Arena", ha dichiarato Nkunku ai microfoni del club tedesco. Per la punta transalpina si tratta di un ritorno a casa: con la maglia dei Tori Rossi, indossata già tra il 2019 e il 2023, ha collezionato 172 presenze, 70 gol e 56 assist, conquistando due Coppe di Germania e il titolo di capocannoniere dellanel 2023 con 16 reti operative.Nelle parole del calciatore è emerso in modo evidente il risentimento verso l'ambiente milanista, che lo ha scaricato dopo una sola stagione condita da 8 gol in 35 presenze. Nkunku ha infatti aggiunto: "Il mio legame con la società è molto speciale. Anche dopo aver lasciato il club, ho continuato a seguire da vicino quello che succedeva qui. Ora sono pronto ad aprire un nuovo capitolo della mia esperienza al RB Lipsia. Durante i colloqui,. Ecco perché Lipsia è il posto giusto per me per dare il meglio di me".L'addio lampo dell'attaccante francese certifica l'incompatibilità tecnica con le richieste tattiche deldi Amorim, che predilige interpreti con caratteristiche differenti sulla trequarti. Dal punto di vista societario, l'operazione conclusa dalla dirigenza del Diavolo permette di alleggerire parzialmente il monte ingaggi per la stagione corrente, liberando uno slot prezioso in avanti e congelando il valore a bilancio del calciatore in attesa del potenziale riscatto definitivo da parte della dirigenza tedesca nel giugno del 2027.