Milan, abbiamo capito come decide Cardinale: tre indizi svelano il suo piano sul mercato

Il calciomercato del Milan registra un'importante operazione in uscita con l'ufficialità del trasferimento di Christopher Nkunku al RB Lipsia. Dopo una trattativa serrata, l'attaccante francese classe 1997 ha completato ieri mattina le visite mediche e siglato il nuovo contratto con il club della galassia Red Bull, sancendo l'addio (per il momento?) al club di Via Aldo Rossi dopo una sola stagione in Serie A da 8 gol e 3 assist in 35 presenze complessive.

Le cifre dell'affare e l'impatto a bilancio per il Milan

Manche Dinge im Leben sehen einfach richtig aus 🤝🤩 pic.twitter.com/eh3DaycgQN — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 25, 2026

La volontà di Nkunku e il retroscena di mercato sul Newcastle