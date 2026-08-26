Fumata bianca per Christopher Nkunku, che torna al RB Lipsia in prestito con diritto di riscatto. Cifre, dettagli dell'accordo e l'impatto sul bilancio rossonero
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Il calciomercato del Milan registra un'importante operazione in uscita con l'ufficialità del trasferimento di Christopher Nkunku al RB Lipsia. Dopo una trattativa serrata, l'attaccante francese classe 1997 ha completato ieri mattina le visite mediche e siglato il nuovo contratto con il club della galassia Red Bull, sancendo l'addio (per il momento?) al club di Via Aldo Rossi dopo una sola stagione in Serie A da 8 gol e 3 assist in 35 presenze complessive.
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Le cifre dell'affare e l'impatto a bilancio per il MilanL'operazione si è conclusa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, sebbene si registri una leggera discrepanza sulle cifre tra i media. Secondo Sky Sport Deutschland, il club tedesco verserà 3 milioni di euro subito e 28 milioni per il riscatto (totale 31 milioni), mentre le testate italiane stimano il prestito a 3,5-4 milioni con un riscatto fissato a 30 milioni. In ottica finanziaria, l'eventuale riscatto nel 2027 garantirà al Milan una plusvalenza netta di circa 5-6 milioni di euro, dato che il valore a bilancio del calciatore sarà ammortizzato fino a 22,2 milioni. Per l'attuale stagione agonistica, la dirigenza milanista contribuirà al pagamento del 50% dell'ingaggio da 5 milioni netti percepito dal giocatore.
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La volontà di Nkunku e il retroscena di mercato sul NewcastleNel corso delle ultime settimane, i vertici di Via Aldo Rossi hanno tentato fino all'ultimo istante di assecondare l'inserimento del Newcastle, forte di una proposta economica decisamente più vantaggiosa per le casse del Diavolo. A fare la differenza in modo definitivo è stata però la ferrea volontà del calciatore. Nkunku ha scelto di rifiutare la destinazione in Premier League pur di fare ritorno in Bundesliga con la maglia dei Tori Rossi, club con cui ha già collezionato 172 presenze, 70 gol e 56 assist tra il 2019 e il 2023, anno in cui si è laureato capocannoniere del torneo tedesco in coabitazione con Niclas Füllkrug.
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