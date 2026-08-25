Ufficiale, dopo un anno finisce l'avventura di Nkunku con il Milan: ecco il comunicato

Milan, Cardinale è arrivato al centro sportivo di Milanello | PM

Altra cessione in casa Milan: dopo le partenze in prestito secco di Athekame, Odogu e Kostic, la dirigenza rossonera ha chiuso anche la cessione di Christopher Nkunku al Lipsia. È ufficiale il passaggio in prestito con diritto di riscatto dell'attaccante francese classe 1997. Ecco il comunicato dei rossoneri:

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku a RB Leipzig fino al 30 giugno 2027. Il Club ringrazia Christopher per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza".

L'attaccante ha anche parlato riguardo la sua nuova avventura:

"Quando ho saputo dell'opportunità di unirmi all'RB Lipsia, ho subito voluto accettare. Sono molto felice di essere tornato qui. Sono in ottima forma e voglio aiutare la squadra il prima possibile, e non vedo l'ora di giocare di nuovo davanti ai nostri tifosi alla Red Bull Arena".

Questo un estratto dal sito ufficiale del Lipsia.

I dettagli dell'operazione

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I numeri di Nkunku al Milan e l'effetto sulle casse rossonere

Presenze totali: 32 in campionato, 2 in Coppa Italia e la finale di Supercoppa Italiana.

e la finale di Supercoppa Italiana. Minuti giocati: 1.528 totali sul terreno di gioco.

sul terreno di gioco. Reti complessive: 8 gol segnati (di cui 4 dal dischetto del rigore).

La struttura economica dell'operazione dovrebbe essere la seguente: un prestito oneroso fissato a 3 milioni di euro, con un diritto di riscatto in favore dei tedeschi stabilito a 28 milioni di euro, per una valutazione complessiva dell'operazione pari a 31 milioni di euro. Fino al 30 giugno 2027, Milan e RB Lipsia si dovrebbero equamente dividere al 50% il pagamento dello stipendio di Nkunku che equivale a 5 milioni di euro netti.Nella sua unica stagione giocata con il Milan, Nkunku non è mai riuscito a lasciare il segno del tutto:

Ricordiamo che il Milan aveva investito circa 37 milioni di euro la scorsa estate per Nkunku. L'andamento finanziario del calciatore rispetta questi parametri:

Quota di ammortamento annua: 7,4 milioni di euro (contratto quinquennale).

(contratto quinquennale). Valore residuo a bilancio tra dodici mesi: 22,2 milioni di euro.

L'eventuale riscatto del Lipsia permetterebbe al Milan di segnare una plusvalenza importante a bilancio.