Napoli-Milan, la gioia social di Brahim Diaz: “Grande partita di squadra!”

Subito dopo la grande vittoria del Milan sul Napoli sono scoppiati i festeggiamenti social e i tantissimi tifosi rossoneri hanno potuto condividere la propria gioia. La squadra di Stefano Pioli esce dallo Stadio Maradona con 3 punti e una prestazione eccellente, certificata dallo 0-4 finale, e con alcuni giocatori in grado di brillare nonostante un avversario molto difficile come gli azzurri.

Tra questi vi è sicuramente Brahim Diaz, autore di una partita magnifica, seppur chiusa anzitempo causa infortunio, e condita da un goal e un assist. Sui social non è mancato all'appello, condividendo, sul proprio profilo Instagram, una frase che riassume tutta la sua gioia e una dedica speciale: "Questo è l'AC Milan!!! +3. grande partita di squadra, Andiamo! Milan. Questo gol è per te, nonno". Milan, Krunic è la vera arma in più per Pioli >>>