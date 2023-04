Milan, l’essenzialità di Krunic: la carta vincente di Stefano Pioli

Il Milan visto allo Stadio Maradona è apparsa come una squadra unita, corta nei reparti, altruista nei raddoppi, attenta in fase difensiva e cinica in quella offensiva. Non è di certo la prima volta che vediamo i rossoneri messi così bene in campo, Stefano Pioli ci ha meravigliati in questa maniera anche durante il rush finale della scorsa stagione culminato poi con la vittoria dello scudetto. La mossa di creare un falso centrocampo a due, con il binomio Tonali-Bennacer, e aggiungere un jolly come Krunic ha sbaragliato le carte tattiche poste sul tavolo di Napoli. Tuttavia, vi è un giocatore che non brilla per giocate o skill di vario genere, ma che risulta sempre fondamentale.