Mismapasion, anche Theo Hernandez si aggiunge al coro | News

Anche il terzino del Milan, Theo Hernandez, ha lanciato il suo messaggio social nei confronti delle calciatrici con l'hastag #mismapasion

Anche Theo Hernandez si è aggiunto nella cerchia dei calciatori che hanno mostrato solidarietà nei confronti del portiere del Real Madrid femminile Misa Rodriguez . La calciatrice è stata vittima di insulti maschilisti per aver pubblicato una foto di Marco Asensio su Twitter con scritto 'Misma Pasion', ovvero 'Stessa Passione' . La foto è stata cancellata, ma il calciatore dei 'galacticos' ha immediatamente detto la sua sul suo profilo social. "Stessa passione. Che nessuno ti impedisca di dire ciò che pensi", questa la frase pubblicata dal numero 11 dei 'blancos' accompagnata da una foto che ritrae lo stesso Asensio e Misa durante una loro esultanza.

Sono stati tanti i giocatori a cui hanno preso parte a questo gesto di solidarietà. Come già citato sopra, anche Theo Hernandez ha pubblicato un messaggio simile a quello del calciatore del Real Madrid. Il terzino del Milan ha postato anche lui su Twitter la stessa frase accompagnata da due foto. In una sono presenti le ragazze del Milan femminile intenti a festeggiare dopo un gol, nell'altra si vedono i ragazzi di Pioli esultare. E' doveroso ribadire che il calcio è uno sport di tutti e ogni tipo di discriminazione deve essere condannato sia in campo che fuori.