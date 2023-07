Milan, Zeroli dopo l’esordio: “L’ho sognata per anni una notte di queste”

Kevin Zeroli, classe 2005 del Milan, ha espresso sui social la propria felicità per l'esordio in rossonero contro la Juventus

"L'ho sognata per anni una notte di queste. Tredici anni qui, sempre in rossonero. Dai pulcini ad oggi, l'esordio in prima squadra. Un'emozione unica. Felice per questo traguardo, lo ricorderò per sempre".