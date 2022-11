Milan, visita ai bambini del Centro Maria Letizia Verga a Monza (VIDEO)

Come riportato dal Milan sul proprio profilo Twitter, alcuni calciatori hanno fatto visita ai bambini del Centro Maria Letizia Verga a Monza

Enrico Ianuario

Come riporta il Milan sul proprio profilo Twitter, alcuni componenti della squadra hanno fatto visita ai bambini del Centro Maria Letizia Verga a Monza. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Olivier Giroud, Yacine Adli, Ismael Bennacer, Pierre Kalulu e il video della loro visita ai giovani pazienti.

Giroud: "Volevo ringraziare il Milan per averci dato l'opportunità di venire qui a vedere i bambini oggi. Sono venuto con i ragazzi che mi hanno detto subito 'ok, lo facciamo'. E' un grande piacere, loro sono molto sensibili a questo tipo di eventi. Siamo molto fieri di essere stati lì con voi e per i bambini soprattutto".

Bennacer: "Eravamo molto contenti di vedere questi sorrisetti e quando è così c'è sempre felicità. Dobbiamo essere un po' più attaccati a queste cose perché anche per noi fa bene".

Adli: "Siamo tutti sensibili a queste cose, soprattutto perché sono papà di due bambini. Dare un po' di felicità ai bambini è importante anche per noi giocatori e anche per il club. Vogliamo sempre dare una mano e andare in giro dalla gente".

Kalulu: "E' sempre un piacere per noi e per noi anche di più per dare un po' di fiducia e vedere un bambino contento". Milan, quanti acquisti a gennaio: ecco i colpi storici.