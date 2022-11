Milan, quanti acquisti a gennaio: i colpi storici del calciomercato

Da Ronaldo a Tomori, da Pato a Ibrahimovic. Il MIlan ha portato a termine tantissimi colpi nelle sessioni di calciomercato invernali

Manca ormai poco più di un mese all'inizio del calciomercatoinvernale. Per il Milan e per le altre squadre di Serie A. Una sessione che spesso viene rinominata come quella di riparazione, dove le squadre cercano di tappare buchi e di vivere di necessità virtù. Non sempre però è così. Lo stesso Milan, nella sua storia, ha chiuso del colpi invernali davvero importanti. Andiamo a vederne alcuni.

Milan, quanti colpi nel calciomercato invernale — Partiamo con la sessione di calciomercato del 2021, il Milan è in corsa per la vittoria dello Scudetto e la conquista di un posto in Champions League dopo anni di assenza. Paolo Maldini e Frederic Massara cercano un difensore. Tra trattative che non vanno in porto e opzioni che non vanno da nessuna parte, la scelta cade su Fikayo Tomori del Chelsea. Il suo arrivo in prestito con diritto di riscatto sarà fondamentale per il secondo posto finale di quella stagione e per lo Scudetto nell'anno successivo.

Torniamo indietro di un anno: il Milan fatica tremendamente, non trova il gioco e il suo attaccante di punta, Krzysztof Piątek, non riesce più a segnare. Nasce quindi una splendida idea: riportare a casa Zlatan Ibrahimovic. Il ritorno dello svedese infiamma l'ambiente e cambia la mentalità dello spogliatoio rossonero.

Nel gennaio 2013 altro colpo in attacco nel calciomercato del Milan: Adriano Galliani punta dritto verso Manchester. La missione? Riportare a Milano Mario Balotelli. L'amministratore delegato del Milan ci riesce e regala a Massimiliano Allegri la punta per accompagnare al meglio Stephan El Shaarawy. La coppia di giovani italiani porterà i rossoneri a un insperato terzo posto e la qualificazione in Champions League.

Mercato, Milan spesso protagonista a gennaio — Nel 2009 un colpo che sembrava solo per i riflettori e i rotocalchi: a Milano arriva in prestito David Beckham dai Los Angeles Galaxy. Col il Milan l'inglese fa la differenza andando a formare un centrocampo di qualità assoluta. Un lusso che oggi si sognano tantissime squadre in Italia.

Nel 2008 arrivano due colpi brasiliani che faranno la storia recente di quel Milan. Alexandre Pato vestirà la maglia rossonera, facendo impazzire migliaia di tifosi, con le sue giocate e il suo incredibile talento. Sappiamo tutti quanto gli infortuni abbiano limitato le giocate e il futuro del Papero rossonero. L'altro colpo arriva in difesa: Thiago Silva andrà a formare con Alessandro Nesta, una delle coppie difensive più importanti d'Europa. Ancora oggi, il brasiliano resta un difensore decisivo in Europa.

Nel 2007 un colpo che farà molto discutere: Ronaldo torna a Milano, ma cambia sfonda del Naviglio. Un colpo che non porterà tanti vantaggi al Milan, ma vale la pena inserirlo anche solo per il rumore mediatico che creò. Insomma, i rossoneri hanno avuto tanti colpi importanti nella storia recente del calciomercato invernale. Chissà se anche il 2023 regalerà un calciatore importante per il futuro del club.