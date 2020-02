Milan-Torino, quella volta che Donnarumma salvò i rossoneri

ULTIME NEWS MILAN – Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato gli highlights di un Milan-Torino che i tifosi rossoneri non dimenticheranno facilmente. Era il 21 agosto 2016, prima gara di campionato, quando il Diavolo stava per sciupare un clamoroso doppio vantaggio. Dopo la tripletta di Carlos Bacca e il gol di Andrea Belotti, i granata spinsero forte nel finale trovando il 3-2 con Daniele Baselli. Allo scadere Gabriel Paletta causò il rigore che il ‘Gallo’ non riuscì a segnare. Il motivo? Il riflesso felino di Gianluigi Donnarumma che regalò i tre punti ai suoi. Il video.

