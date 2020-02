PM – Milan-Torino, Calhanoglu out: lesione muscolare

MILAN-TORINO – Come appreso negli ultimi minuti, il Milan stasera dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu che ha subito una lesione muscolare all’ileopsoas destro. Nei prossimi giorni si valuteranno con precisione le condizioni del numero 10 rossonero. Altra pesante tegola per Stefano Pioli che dovrà già fare a meno di Krunic e Biglia a centrocampo per parecchie gare. Ballottaggio Paquetà-Bonaventura per una maglia da titolare questa sera. Questa la lista completa dei 21 convocati rossoneri>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android