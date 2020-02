Serie A – Verso Milan-Torino: tutti i convocati di Pioli. Non c’è Calhanoglu

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha diramato l’elenco dei 21 convocati per Milan-Torino, ‘Monday Night‘ della 24^ giornata di Serie A.

Non saranno disponibili, come noto, per la sfida contro i granata di Moreno Longo, lo squalificato Andrea Conti e gli infortunati Léo Duarte, Lucas Biglia e Rade Krunić. Assente a sorpresa Calhanoglu. Questa, dunque, la lista completa dei giocatori del Milan a disposizione per il match di ‘San Siro‘.

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma;

DIFENSORI: Calabria, Gabbia, Theo Hernández, Kjaer, Laxalt, Musacchio, Romagnoli;

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Kessié, Paquetá, Saelemaekers;

ATTACCANTI: Castillejo, Ibrahimović, R. Leão, D. Maldini, Rebić.

Vuoi sapere, intanto, come e dove vedere Milan-Torino di campionato in diretta streaming? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android