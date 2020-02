Milan-Torino, streaming video e diretta tv: dove vedere la partita

NEWS MILAN – Domani sera, lunedì 17 febbraio, alle ore 20:45, si disputerà a ‘San Siro‘ Milan-Torino, ‘Monday Night‘ della 24^ giornata di Serie A, quinta di ritorno del massimo campionato.

La gara sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da ‘Sky Sport‘ sui canali ‘Sky Sport Serie A‘ (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e ‘Sky Sport HD‘ (251 del satellite).

Gli abbonati di Sky potranno seguire Milan-Torino anche in diretta streaming sulla piattaforma ‘Sky Go‘, da personal computer, tablet o smartphone, collegandosi, da pc, sul sito web apposito e scaricando, per altre opzioni, l’apposita app per sistemi iOS ed Android.

Milan-Torino si potrà vedere in streaming anche attraverso il servizio ‘Now TV‘, servizio on demand di proprietà di Sky, senza contratto, che permette di pagare soltanto ciò che si vede.

Intanto, in vista della sfida contro i granata di Moreno Longo, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha ben chiara in mente quale sarà la sua formazione titolare. Per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android