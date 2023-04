Milan, Theo Hernandez: insulti e messaggi di morte sotto la foto del figlio

Sotto una foto pubblicata dal terzino del Milan , Theo Hernandez , su Instagram, sono arrivati dei messaggi deplorevoli e anche vere e proprie minacce di morte. Non un grande antipasto in attesa della partita tra i rossoneri e il Napoli. Ecco gli screen.

Fino ad arrivare a vere e proprie minacce di morte: "Ti auguro la fine di Vialli". Messaggi che non hanno nulla a che vedere con il Mondo del calcio e dello sport in generale. Un brutto episodio in vista del ritorno tra Napoli e Milan. Theo Hernandez ha la carica e la voglia per rispondere con una grande prestazione sul campo e guidare i rossoneri in Champions League. Calciopoli, Moggi e tutti gli attacchi al Milan >>>