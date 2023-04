Milan, Moggi e Calciopoli: tutti i retroscena da Ancelotti a Galliani

A distanza di anni, 17 per essere precisi, alcune vecchie polveri non smettono di sparare e permettono, a chiunque, di poter udire echi di rimembranze lontane. Lo fa Luciano Moggi, pur sapendo che non sia la prima e non sarà l'ultima volta, aprendo il vaso di Calciopoli che in Italia fa sempre scalpore nonostante si narri di vicende accadute quasi un ventennio fa. L'ex dirigente bianconero t0rna su un argomento che non ha colpito solo la Juventus ma anche il Milan, tant'è che nella stagione 2006/2007 i rossoneri esordirono con una penalizzazione di 8 punti. Le parole di Moggi appaiono come sentenze, seppur alcuni dettagli sembrano non coincidere con la realtà...