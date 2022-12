Milan sui social – Theo Hernandez, treno per la finale al binario 22

Tutti pazzi per Theo Hernandez e il Milan, giustamente, esalta il proprio terzino, decisivo nella semifinale di ieri sera.

Grazie al gol di Theo Hernandez, terzino del Milan, la Francia è in finale dei Mondiali di Qatar 2022. Ancora una volta è un milanista a togliere le castagne dal fuoco di Didier Deschamps dopo pochi minuti. Un gol pesante, importante e decisivo. Il settimo rossonero a questi Mondiali, il quinto milanista solo per la Francia, che deve ringraziare non poco i rossoneri. Dopo la rete del classe 1997 è ovviamente partita l'esaltazione.