Milan sui social – Tatarusanu: “Vittoria meritata, lottando tutti insieme”

Dopo due partite con gol subiti, Ciprian Tatarusanu, rumeno classe 1986, è riuscito ieri sera a tenere la porta del Milan inviolata per la prima volta quest'anno con lui tra i pali. La sua prova è stata positiva, con un paio di uscite alte e un paio di parate semplici. Nulla di clamoroso, contro una Juventus che non l'ha mai messo in difficoltà. Dopo la partita, Tatarusanu ha esultato sul proprio profilo Instagram sottolineando l'ottimo lavoro di squadra e della difesa. Foto con due dei difensori rossoneri e commento da vero motivatore: "Grandissimi ragazzi! Vittoria meritata lottando tutti insieme!" Leggi tutte le notizie più importanti di oggi in casa rossonera >>>