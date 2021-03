Milan sui social – Rossoneri impegnati nella lotta contro il razzismo | News

Il Milan contro il razzismo

Tramite un post pubblicato su Twitter, il Milan sostiene la lotta contro il razzismo insieme alla Lega Serie A e ad Electronic Arts, l’azienda che sviluppa e produce videogiochi sportivi come il famoso gioco di calcio ‘Fifa’. “Lega Serie A e ‘EA Fifa Italia’ insieme contro il razzismo, nel calcio e non solo. Scendi in campo con il kit KEEP RACISM OUT e sostieni la lotta alla discriminazione. Disponibile ora in Fifa 21 Ultimate Team”, questo il tweet dei rossoneri.

Riguardo il mercato, pare sfumare un obiettivo in attacco.