Milan sui social – Le immagini dell’allenamento di oggi

Bisogna mettere da parte il pareggio di martedì e pensare a domenica in casa Milan e la mentalità della squadra sembra essere stata subito quella giusta. Oggi i rossoneri si sono ritrovati al mattino a Milanello per la seduta di allenamento, dopo che già ieri c'era stato un allenamento. Si lavora per preparare bene la partita. Dopo la seduta, il Milan ha pubblicato su Twitter alcune delle foto dell'allenamento. Rossoneri al lavoro con sguardi concentrati e tanta voglia di fare, come conferma anche il Milan stesso tramite la didascalia delle foro. Ecco quindi le immagini pubblicate dalla società: "Determinazione implacabile. Offerto da". Intanto per l'addio di Rafael Leao c'è un indizio ulteriore >>>