Milan sui social – Le foto della partenza dei rossoneri per Parma | News

Le ultime notizie sul Milan. Ecco le foto della partenza per la trasferta di Parma pubblicate sul profilo Instagram del Milan

Domani pomeriggio alle ore 18, il Milan scenderà sul campo dello Stadio 'Tardini' contro il Parma per quella che sarà la gara valida per la 30esima giornata di Serie A. Da come si può vedere sul profilo Instagram del club, questo pomeriggio i rossoneri sono partiti in pullman per l'insidiosa trasferta contro i gialloblù. "Si parte! Destinazione Tardini", queste le parole apparse sul social accompagnate dalle foto di alcuni calciatori. Intanto il Milan pensa a un centrocampista che gioca in Serie A. Ecco chi è