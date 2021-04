Milan sui social – La vittoria all’Olimpico contro la Lazio nel 2015 | News

Il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Twitter i gol della vittoria contro la Lazio all'Olimpico nel 2015: la gara terminò 1-3

Nel novembre del 2015, il Milan vinse 3-1 sul campo dell'Olimpico contro la Lazio allora allenata da Stefano Pioli. I tre punti arrivarono grazie alle reti di Bertolacci, Mexes e Bacca, mentre per i padroni del casa inutile fu il gol di Kishna. Il Milan ha voluto rendere omaggio a quella vittoria pubblicando sul proprio account Twitter le immagini dei gol di quella gara. 'Tre gol per un grande successo all'Olimpico', queste le parole pubblicate sul social dei rossoneri.