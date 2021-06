Milan sui social – La ‘Suma-cam’ nell’ultimo match contro l’Atalanta

Ecco lo speciale video pubblicato dal Milan sui social che ritrae Mauro Suma durante il match contro l'Atalanta vinto per 0-2

Il Milan ha pubblicato sul suo profilo Twitter un video dove ritrae Mauro Suma, telecronista e coordinatore editoriale per Milan Tv, durante l'ultimo match di campionato tra i rossoneri e l'Atalanta. La gara finì con il risultato di 2-0 in favore dei ragazzi di Stefano Pioli. Una vittoria che è valsa la matematica qualificazione alla prossima Champions League. 'Dulcis in fundo... La Suma-cam di #AtalantaMilan: le emozioni più forti della partita più sofferta", queste le parole apparse sull'account del 'Diavolo'. Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime