Mercato Milan – Ipotesi Zaccagni in caso di addio di Calhanoglu: le ultime

Le ultime sul mercato del Milan. Mattia Zaccagni può essere l'erede di Hakan Calhanoglu? C'è stato un incontro nei giorni scorsi

Renato Panno

Il mercato del Milan entra nel vivo. Dopo una breve trattativa con il Chelsea, il club rossonero ha annunciato ufficialmente il riscatto di Fikayo Tomori. A questo punto si lavora per trattenere gli altri calciatori arrivati in prestito lo scorso anno. La priorità rossonera è Sandro Tonali, il cui riscatto non è affatto a rischio, ma i colloqui con il Brescia per rimodulare l'accordo stipulato un anno fa non risultano ancora decisivi. Diversa la situazione di Brahim Diaz e Diogo Dalot, arrivati a Milano in prestito secco. Nonostante la mancanza di un diritto d'acquisto, la volontà di Paolo Maldini è quella di provare a trattare la loro permanenza con Real Madrid e Manchester United.

Non solo riscatti. Prima che iniziasse il mercato il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Mike Maignan dal Lille, lasciando andare così Gianluigi Donnarumma a parametro zero. L'altro calciatore che rischia di lasciare il Diavolo in scadenza di contratto è Hakan Calhanoglu. Se con Gigio si è subito compresa l'impossibilità di trattenerlo, diversa è la situazione del turco, che sta ancora valutando l'offerta presentata dal club. Il brutto Europeo disputato dal numero 10 potrebbe anche far cambiare idea al Milan, che sta pensando addirittura ad un'offerta al ribasso.

Questo scenario potrebbe rappresentare la rottura definitiva delle trattative, con il turco che ha dichiarato di voler prendere una decisione sul suo futuro soltanto dopo la fine dell'Europeo. Ed è per questo motivo che il Milan sta iniziando a guardarsi intorno per non rimanere scoperto in caso di addio (probabile) del classe 1994. Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la società sta seriamente valutando il profilo di Mattia Zaccagni. Queste le sue dichiarazioni all'interno della trasmissione 'Calciomercato L'Originale': "Il Milan ripensa a Zaccagni. C'è stato un incontro nei giorni scorsi per capire la disponibilità del giocatore che non ha ancora rinnovato con il Verona. Può essere un'opzione per il Milan nel caso in cui Calhanoglu non si decidesse a rinnovare il contratto". Intanto il Milan pensa a rinforzare l'organico: ecco le ultime news di mercato.