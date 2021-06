Baiocchini: “Il Milan potrebbe rivalutare l’offerta presentata a Calhanoglu”

Secondo Manuele Baiocchini, il Milan potrebbe rivalutare l'offerta di rinnovo proposta ad Hakan Calhanoglu: ecco quale sarà il suo futuro

Autore non di un grande Europeo disputato sin qui, Calhanoglu potrebbe lasciare il Milan alla fine di questo mese o potrebbe addirittura accettare un rinnovo a cifre inferiori rispetto a quelle presentate ultimamente da Maldini. A tal proposito, Manuele Baiocchini ha parlato del futuro del fantasista turco ai microfoni di Sky Sport. "Ancora attesa. Domani potrebbe essere l'ultima partita della Turchia nell'Europeo e c'era la volontà da parte del turco di giocarsi l'Europeo alla grande per convincere qualche big a puntare su di lui. Non è stato un torneo straordinario per Calhanoglu e per la sua Turchia. Le considerazioni che Calhanoglu e l'agente avevano fatto potrebbe essere rivalutate in questo momento così come potrebbe essere rivalutata l'offerta del Milan proposta prima della fine del campionato. C'è solamente da aspettare". Intanto il Milan pensa a rinforzare l'organico: ecco le ultime news di mercato.