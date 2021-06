Calciomercato Milan, top news: casting attacco, fiducia per Dalot e Brahim

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 19 giugno 2021, sul calciomercato del Milan. Dopo l'operazione di Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri ora cercano un altro attaccante. Oltre a Olivier Giroud, che continua a provare a liberarsi dal Chelsea, ci sono altri quattro nomi: Dusan Vlahovic, Andrea Belotti, Mauro Icardi e Arkadiusz Milik. Inoltre, c'è fiducia per il mantenimento di Brahim e Diogo Dalot. Offerta per Amine Adli. Questo e non solo, con tutti i dettagli, in questo pezzo. In continuo aggiornamento.