Milan sui social – La maglia usata da Brahim Diaz è in vendita

L'esultanza di Brahim Díaz (attaccante AC Milan) per il suo gol in Milan-Juventus 2-0 (Serie A 2022-2023) | News (Getty Images)

Il gol segnato da Brahim Diaz ieri sera nella partita che il Milan ha vinto contro la Juventus è qualcosa di spettacolare, uno di quei gol che valgono da soli il prezzo del biglietto. Un gol che raramente si vede sui campi di calcio e che, certamente, è il più bello della carriera di Brahim Diaz, spagnolo classe 1999. È l'uomo del momento e dunque Momento, partner del Milan, ha deciso di mettere in vendita la sua maglietta utilizzata ieri sera. L'annuncio condiviso dal Milan su Twitter: "Brahim Diaz è il nostro momento della settimana. La fuga, lo shimmy a Bonucci, la celebrazione... Doveva essere lui. Ultima chance per fare un'offerta sulla maglia indossata dalla partita". Leggi tutte le notizie più importanti di oggi in casa rossonera >>>