Milan sui social – Il tweet del Milan dopo la vittoria nel derby femminile

Le ultime notizie sul Milan femminile: Ecco il tweet pubblicato dal Milan dopo che le rossonero si sono imposte per 1-4 sull'Inter

Ieri le ragazze di Maurizio Ganz hanno travolto l'Inter con il risultato di 1-4, grazie al poker siglato dalla bomber Valentina Giacinti. Non è mancato il tweet da parte del Milan, elogiando la super prestazione delle rossonere. "Derby dominato grazie a Gi4cinti", queste le parole pubblicate su Twitter dal 'Diavolo' accompagnate, non a caso, da quattro foto del match. A proposito intanto di calciomercato: è sfida con Juve e Napoli per un talento classe 2002.