Le ultime notizie sul Milan. Attraverso un tweet, il Milan ha augurato un buon Ramadan a tutti i tifosi rossoneri musulmani
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Il Milan, attraverso il suo profilo Twitter, ha augurato a tutti i suoi tifosi musulmani un 'Buon Ramadan'. Si tratta di una tradizione che ha origini antichissime, dove i fedeli appartenenti a questa religione celebrano la prima rivelazione del Corano a Maometto. Tale celebrazione avrà inizio domani e terminerà il dodici maggio. "Si augura a tutti i nostri fan musulmani un benedetto Ramadan", queste le parole pubblicate dal club sul proprio social. Riguardo il mercato, Maldini pensa a tre nomi per rinforzare l'attacco.
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