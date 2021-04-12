Serie A - Corsa Champions, il calendario del Milan e delle altre | VIDEO

Il Milan, attraverso il suo profilo Twitter, ha augurato a tutti i suoi tifosi musulmani un 'Buon Ramadan'. Si tratta di una tradizione che ha origini antichissime, dove i fedeli appartenenti a questa religione celebrano la prima rivelazione del Corano a Maometto. Tale celebrazione avrà inizio domani e terminerà il dodici maggio. "Si augura a tutti i nostri fan musulmani un benedetto Ramadan", queste le parole pubblicate dal club sul proprio social. Riguardo il mercato, Maldini pensa a tre nomi per rinforzare l'attacco.