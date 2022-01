Milan sui social – Guagni: “Pronta per questa nuova avventura” | News

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Alia Guagni ha espresso tutta la sua felicità dopo il suo trasferimento al Milan

Da poche ore è diventata ufficialmente una nuova calciatrice del Milan femminile. E' Alia Guagni l'ultimo rinforzo per mister Ganz, la quale ha subito espresso tutta la sua gioia sui social. "Nuovo anno, nuove sfide. Pronta ed emozionata per l'inizio di questa nuova avventura con il Milan. Un club importante con grandi obiettivi…non vedo l'ora di scendere in campo per poter dare il mio contributo e lottare per raggiungerli!!!! Io sono carica e voi? ", queste le parole apparse sul suo profilo Instagram.