100 presenze con il Milan per Castillejo

Attraverso un video pubblicato sul profilo Twitter, il Milan ha omaggiato Samu Castillejo per aver raggiunto la presenza numero 100 in rossonero nell’ultima gara contro il Manchester United. “Obiettivo sbloccato: 100 volte in rossonero. Congratulazioni”, queste le parole apparse sul social insieme al video che vediamo di seguito.

Domani sera il Milan affronterà il Napoli: la probabile formazione di Pioli.