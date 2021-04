Milan sui social – Bennacer: “Teniamo la testa alta” | News

Le ultime notizie sul Milan. Queste le parole pubblicate su Instagram da Bennacer dopo il deludente pareggio tra Milan e Sampdoria

Dopo il deludente pareggio per 1-1 nella partita di oggi tra Milan e Sampdoria, Ismael Bennacer ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post al termine del match . Non una grande partita per il centrocampista rossonero, autore di una prestazione non all'altezza del calciatore quale è. "Felice di essere tornato sul prato di San Siro. Teniamo la testa alta nonostante il risultato deludente", queste le parole del numero quattro.