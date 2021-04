Milan sui social – 34 anni fa l’ultima rete in rossonero di Mark Hateley

Il Milan ha pubblicato sul suo profilo Twitter l'ultimo gol di Mark Hateley con la maglia rossonera: la rete risale a 34 anni fa

34 anni fa Mark Hateley segnava per l'ultima volta nella sua carriera con la maglia del Milan. Era il 12 aprile del 1987 quando 'Attila', così soprannominato dai tifosi rossoneri, segnò la rete dell'1-0 contro il Torino che valse i tre punti per il 'Diavolo'. Il Milan ha voluto omaggiare l'ex calciatore postando il video della realizzazione del gol sul proprio account Twitter. Riguardo il mercato, Maldini pensa a tre nomi per rinforzare l'attacco.