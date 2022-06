Milan sui social – Maignan, il video pubblicato su Twitter è da brividi!

Mike Maignan ha pubblicato un video sui social in cui ripercorre la stagione conclusa mandando un chiaro messaggio per il futuro

Mike Maignan sa come caricare l'ambiente anche in un momento, come questo, di transizione. Come ben si sa, i tifosi del Milan sono in attesa che Maldini e Massara rinnovino i loro contratti per poi rendersi operativi sul mercato, ma questo è un altro discorso. Il portiere fresco campione d'Italia ha pubblicato su Twitter un video che ripercorre la stagione appena conclusa.