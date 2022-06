MERCATO MILAN E TOP NEWS - Rebic e Alexis in vendita. Su Maldini... (getty images)

Altra grande giornata ricca di notizie a tinte rossonere. Tanto mercato, soprattutto in uscita, con Alexis Saelemaekers e Ante Rebic che potrebbero lasciare il Milan in questa sessione di trasferimenti. Intanto Paolo Maldini e Ivan Gazidis sarebbero ai ferri corti per 'colpa' di... Sven Botman. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le schede successive.