La Lega Serie A esalta (fin troppo) il Sassuolo. Tifosi Milan infuriati | News

Un post che è sembrato a molti tifosi del Milan, già arrabbiati per la partita dei rossoneri (che poi perderanno 5-2), una presa in giro. Uno sfottò poco gradito, insomma, subito corretto dai social media manager della Lega Serie A in un più contenuto: "Un esaltante primo tempo si conclude con il Sassuolo avanti di due goal". Cambia anche l'emoticon: via la faccina, dentro delle stelline.