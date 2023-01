Milan sui social – Le immagini del rinnovo di Bennacer (FOTO)

I tifosi del Milan hanno ricevuto la notizia che stavano aspettando ormai da diverse settimane: Ismael Bennacer ha rinnovato fino al 2027. Un'ottima notizia per Stefano Pioli e per il club che considerano l'algerino uno dei perni principali non solo per il presente, ma anche per il futuro della squadra. E felice lo è anche il giocatore, il quale poche settimane fa ha anche cambiato procuratore pur di dare un'accelerata per trovare l'accordo con il club di via Aldo Rossi.