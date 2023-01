PM – Mercato Milan, i retroscena dei rinnovi di Bennacer e Kalulu

Ci sono due retroscena interessanti sui rinnovi di Ismael Bennacer e Pierre Kalulu con il Milan , che sicuramente piaceranno ai tifosi. I due, infatti, secondo quanto appreso dalla nostra redazione , hanno voluto fortemente rimanere in rossonero, a tal punto da rompere con i rispettivi agenti e affidarsi ad altri procuratori. I vecchi, infatti, spingevano per una loro partenza, lontano da Milano.

Mercato Milan: i casi Donnarumma e Kessie

Ma la mente non può che tornare sui casi Donnarumma e Kessie, due che avevano giurato amore al Milan e promesso di rimanere, e poi sono scappati senza lasciare al club rossonero neanche la possibilità di monetizzare la loro partenza. Un atteggiamento che, ai tifosi, non è piaciuto. Ma è sempre questione di scelte: Bennacer e Kalulu hanno fatto la loro e non si può che apprezzare l’attaccamento alla causa. Magari non resteranno per sempre al Milan, ma un segnale, forte, molto forte, oggi l’anno dato. Bravi ragazzi! Bennacer dopo il rinnovo: "Orgoglioso di continuare con il Milan".