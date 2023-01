PM – Milan, Bennacer rinnova: stipendio e precisazioni sulla clausola

Il rinnovo di Bennacer con l'AC Milan è finalmente arrivato: a breve l'ufficialità. Quanto guadagnerà il giocatore e quali i dettagli della clausola? Le ultime news a riguardo

Matteo Ronchetti

E’ finalmente tutto fatto per il rinnovo di Ismael Bennacer con il Milan, come ha confermato anche ieri sera Paolo Maldini, responsabile dell’area tecnica rossonera. A breve arriverà l’ufficialità e la firma sul contratto. La scadenza attuale nel 2024 cominciava ad inquietare, ma la durata verrà estesa e il pericolo allontanato.

Quanto guadagna Bennacer? — Il termine ultimo del nuovo accordo sarà 30 giugno 2027, con uno stipendio di 4 milioni di euro. Un bel balzo in avanti per il centrocampista ex Empoli e Arsenal, che fino ad oggi guadagnava un milione e mezzo di ingaggio.

I dettagli della clausola — Il rinnovo presuppone l’inserimento di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Tale clausola ha spaventato parte dell’opinione pubblica, sicura che il rinnovo presupponga poi una vendita in estate del giocatore. Abbiamo indagato un po' e in realtà le cose sono un po’ più complesse. Ecco quanto risulta alla nostra redazione

La clausola, intanto, sarà valida solo dal 2024. Questo vuol dire che quest’estate il Milan non sarà costretto a cederlo qualora arrivasse un’offerta da 50 milioni. Spetterà dunque ai rossoneri decidere se lasciarlo partire oppure no. E, ovviamente, avranno facoltà di fissare il prezzo che vorranno, anche superiore ai 50 milioni.

Perché la clausola sarà attiva nel 2024 — Il Milan, memore di quanto successo a Barcellona con Neymar, ha voluto tutelarsi. In quell’occasione, il brasiliano firmò prima il rinnovo di contratto con i catalani, prendendosi altissime commissioni, e poi accettò la corte del PSG, che pagò la clausola rescissoria. Maldini e Massara hanno voluto evitare tale beffa, che avrebbe anche abbassato l’eventuale ammontare totale del denaro incassato per la cessione del giocatore.

Altri dettagli sulla clausola di Bennacer — Questa nuova clausola, poi, sarà attivabile solo in un preciso periodo dell’anno. Una finestra che durerà appena due settimane. Si tratta delle prime due di luglio. Fuori da quel periodo, la clausola non sarà valida. Ma c’è di più. E’ valida solo per l’estero e prevede una tranche unica di pagamento, cash, istantanea. Se qualcuno vorrà un dilazionamento del pagamento dovrà quindi parlare con il Milan, che potrebbe accettare tale soluzione, ma magari a un prezzo più alto. Cosa già avvenuta in altre operazioni di calciomercato, sia in Italia che all’estero.

Insomma, Bennacer ha ottenuto ciò che voleva: rinnovare con il Milan e un ingaggio più alto. Maldini e Massara, invece, si sono tutelati, estendendo il contratto e fissando parametri precisi e non penalizzanti in caso di addio. Intanto il Milan guarda in Premier