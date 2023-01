Calciomercato Milan – Diavolo, occasione da urlo per un top della Premier

Il calciomercato invernale è in piena evoluzione ma, ad oggi, il Milan ha concluso un solo acquisto. Qualche giorno fa, infatti, è arrivato il portiere colombiano Devis Vásquez, classe 1998, dai paraguaiani del Club Guaraní. Del resto i rossoneri, provengono da un'estate ricca di investimenti e dovranno cercare di migliorare la rosa con delle operazioni intelligenti. Occhio poi anche alla programmazione per la prossima stagione, con qualche giocatore che si potrebbe liberare a zero, che potrebbe essere molto interessante per il Milan.