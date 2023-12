Milan, Simic: “Si è avverato un sogno, lo porterò per sempre nel mio cuore”

Nel post condiviso sui suoi canali social, Simic ringrazia tutti, dai compagni di squadra all'allenatore, e scrive alcune frasi pregne di emotività: "Oggi ho realizzato un sogno che inseguo da tanto tempo. L'emozione di toccare il suono di San Siro è qualcosa che porterò nel mio cuore per sempre. Dopo tanto lavoro, dopo tanto sacrificio, non posso che ringraziare chi non ha mai smesso di sostenermi. Non riesco a descrivere quanto sono orgoglioso e grato del mio debutto e del mio obiettivo. Grazie ai miei compagni. Grazie al Mister. GRAZIE Milan". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>