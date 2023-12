Milan, Simic segna all’esordio in Serie A: l’emozione dei genitori | Video

Jan-Carlo Simic ha segnato il secondo gol in Milan-Monza, all'esordio assoluto in Serie A. Ecco la reazione dei genitori...

Non solo, perché oltre ad essere entrato ed aver offerto un'ottima prestazione, Jan-Carlo Simic ha coronato la giornata del suo esordio in Serie A con il gol del 2-0 tra Milan e Monza. Una rete che lui stesso non si è quasi reso conto di aver segnato, come ha ammesso nelle interviste post partita. L'emozione dei genitori, invece, è stata palpabile, come dimostra un video che gira sui social. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>