Milan, il tecnico Pioli ha incontrato i giornalisti a Milanello | News

Nella giornata di oggi il Milan ha svolto un allenamento mattutino in vista del derby contro l'Inter che andrà in scena, ricordiamo, sabato 16 settembre alle ore 18:00. La sessione odierna ha visto al lavoro solamente coloro che non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali e che avranno anche la possibilità di mettersi maggiormente in mostra in queste settimane.