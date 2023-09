Serie A, il Milan e le rivali Scudetto: ecco chi si è rinforzata e chi no

1 di 6 LE RIVALI PER LO SCUDETTO

Le prime tre giornate di campionato si sono chiuse e la Serie A 2023/24 si fa da parte per permettere alle nazionali di godere della propria sosta. Tanti i match giocati e altrettanti i risultati a sorpresa: la classifica parla chiaro, Inter e Milan condividono la prima posizione e il derby potrà dire molto sulle ambizioni di entrambe le squadre. Dietro le due milanesi c'è la Juventus, insieme alla sorpresa Lecce, e poco più giù un Napoli che sembra aver perso la verve della scorsa stagione. Approfittiamo, dunque, di questa pausa per delineare le squadre, contendenti allo Scudetto assieme al Milan, che, dopo il mercato e le prime giornate disputate, possono dirsi rinforzate oppure no.