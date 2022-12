Milan, Pioli visita la Fondazione Pontirolo Onlus: le sue parole (VIDEO)

Come riportato dal Milan, Stefano Pioli ha visitato la Fondazione Pontirolo Onlus, Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) che dal 2002 si prende cura dei propri ospiti non autosufficienti o non più assistibili al domicilio per cause di tipo sanitario e socio-ambientale, garantendo loro assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, farmaceutica e alla persona. Proprio l'allenatore rossonero ha speso delle parole per questa iniziativa: "E' un piacere per noi partecipare a queste iniziative. Credo anche un dovere, soprattutto quando si tratta di persone anziane che comunque hanno vissuto una storia, sono come opere d'arte".