Milan, alla scoperta di Eletu: il mediano con lo stesso avvocato di Leao

Il Milan ha riscoperto un centrocampista della Primavera, che contro il Lumezzane ha stregato Stefano Pioli. Si tratta di Victor Eletu.

Fabio Barera

Nel corso della prima amichevole che il Milan ha disputato in questa sosta al campionato di Serie A per dare spazio ai Mondiali di Qatar 2022, gli uomini di Stefano Piolihanno mostrato qualche lacuna di troppo contro il Lumezzane. Di fronte ad una formazione di Serie D ci si aspettavano risposte più decise rispetto a quelle che i rossoneri hanno messo in campo.

Nonostante una prestazione non indimenticabile, il Milan ha comunque trovato il successo. Questo grazie alle reti di Yacine Adli, sbloccatosi dopo una fantastica azione, Gabriele Alesi e Victor Eletu. E proprio quest'ultimo ha davvero impressionato per l'invidiabile maturità messa in mostra nonostante la tenera età.

Prima ha posto la firma sul primo contratto da professionista con il Milan, grazie anche alla spinta del suo avvocato Ted Dimvula, lo stesso di Rafael Leao. In seguito il classe 2005 ha trovato spazio nell'amichevole contro il Lumezzane. Entrato con il compito di non far rimpiangere Sandro Tonali e si è permesso anche di siglare il gol che ha deciso l'incontro.

Milan, chi è Victor Eletu — Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Victor Eletu è arrivato al Milan dopo aver iniziato a giocare a calcio nella Cedratese, squadra di Gallarate affiliata al Milan. Nel corso di questa stagione ha trovato la bellezza di 17 presenze in Primavera, vestendo in un'occasione anche la fascia da capitano.

La sua ascesa è stata abbastanza rapida. Solamente l'anno scorso giocava nell'Under 17 e ora si trova ad essere un perno della mediana della Primavera guidata da Ignazio Abate. Le prospettive sembrano ottime e la partenza in direzione Dubai con la prima squadra ne è un segnale evidente.

Eletu dovrà continuare a lavorare come ha sempre fatto, in modo da convincere il tecnico del Milan a chiamarlo per impegni più importanti. Il fatto di averlo convocato per un ritiro a Dubai conferma la fiducia che Stefano Pioli ha nel classe 2005. Milan, Pioli sul podio nelle ricerche Google: il motivo.