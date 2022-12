Milan, Pioli sul podio nelle ricerche Google: il motivo

Ogni anno Google stila e pubblica la classifica dei Trends sulle ricerche degli italiani e nel 2022, nella parte che riguarda le domande, si riscontra una piacevole sorpresa per Stefano Pioli. Il secondo quesito più cercato quest'anno è infatti "Perché Pioli is on fire?", in riferimento al coro cantato dai tifosi del Milan. A riportalo è Sky Sport.